Una settimana fa Jensen Huang ha lasciato la guida di Nvidia. Oggi ha scritto una lettera in cui, con molta grazia, rimette il piede nello stipite della porta. Non chiede di rientrare, ma fa sapere che se qualcuno lo chiamasse risponderebbe.

Jensen Huang vuole tornare alla guida di Nvidia: la lettera dopo le dimissioni

Huang si è dimesso giovedì scorso, dopo la pubblicazione di notizie su due relazioni extraconiugali. Una sarebbe con una presunta spia cinese, l’altra con una persona che faceva capo direttamente a lui. Alla guida dell’azienda è andata, come interim, la CFO Colette Kress.

Nella sua prima uscita pubblica ha usato parole dure. Ha detto di non aver rispettato gli standard richiesti a chiunque lavori in Nvidia, di aver commesso gravi errori nella vita privata e di aver creato problemi al consiglio di amministrazione. Si è detto pronto a collaborare con l’indagine indipendente aperta dal board.

La nuova dichiarazione, ripresa dal Wall Street Journal, ha un tono diverso. Huang ringrazia chi gli ha mostrato affetto, ricorda di essere arrivato negli Stati Uniti 53 anni fa e di considerare la cittadinanza americana uno dei momenti più belli della sua vita. Poi arriva il punto: nei giorni successivi alle dimissioni ha visto un’ondata di richieste da parte di dipendenti, investitori, partner e clienti perché tornasse.

Se il consiglio deciderà che il suo ritorno è nell’interesse di azionisti, dipendenti, azienda e America, dice, sarebbe un onore rispondere a quelle richieste. Il Paese compare nella lista come un quinto azionista, e in una lettera che parla di errori privati e di una presunta spia non passa inosservato. Nvidia, aggiunge, è un’azienda che capita una volta a generazione. La modestia ha lasciato l’edificio insieme a lui.

La chiusura è per la famiglia: Passerò il resto della vita cercando di essere degno del vostro amore . È la riga più umana del testo, e forse l’unica che non sembra scritta anche per il consiglio di amministrazione.

Una campagna elettorale senza elezioni

Intanto fuori dal consiglio il rumore è alto. Una lettera aperta intitolata, senza giri di parole, a riportare Jensen indietro ha superato le 193.000 firme. Tra i firmatari ci sono nomi come Elon Musk e Tim Sweeney, il capo di Epic Games.

Anche Donald Trump ha detto la sua. Ieri ha definito l’idea del ritorno certamente non una cattiva idea, con il tono di chi commenta un menù. Pochi giorni prima aveva buttato lì il nome di Tim Cook, ex CEO di Apple, come possibile successore.

Il consiglio fa orecchie da mercante

Chi dovrebbe rispondere, per ora, non risponde. Secondo le indiscrezioni, il board di Nvidia non sta considerando un ritorno di Huang. Nvidia non ha risposto subito alla richiesta di commento di The Verge. Resta aperta l’indagine indipendente, che pesa più delle firme e delle uscite di Trump. Finché non finisce, la lettera di Huang somiglia a un biglietto lasciato sotto la porta.