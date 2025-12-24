 Apple Watch Series 11 in OFFERTA a TEMPO su Amazon (359€)
Il nuovo Apple Watch Series 11 è in offerta a tempo su Amazon a un ottimo prezzo: acquistalo subito a soli 359€, invece di 459 euro.
Tecnologia Mobile
Risparmia 100 euro acquistando il nuovo Apple Watch Series 11 grazie all’offerta a tempo su Amazon. Devi essere veloce se vuoi approfittare di questo incredibile risparmio. Acquistalo adesso a soli 359 euro, invece di 459 euro. Addirittura potrai decidere di pagare in 5 comode rate a tasso zero da soli 71,80 euro. Si tratta di un’ottima opportunità da prendere al volo prima che finisca.

La versione in promozione è con cassa in alluminio grigio siderale da 42 millimetri e cinturino sport nero M/L. Lo indossi e inizi subito a conoscere il tuo corpo. Con i sensori professionali di questo orologio di ultima generazione ottieni un monitoraggio costante della frequenza cardiaca che ti avvisa quando il tuo battito cardiaco è troppo basso o troppo alto.

Inoltre, grazie al monitoraggio del ciclo mestruale, tutte le donne possono tenere traccia mensile della loro salute. L’integrazione con le app dedicate di Apple rende tutto ancora più semplice e pratico. Anche l’analisi del sonno, che ti avvisa di possibili apnee notturne, ti aggiorna sulla qualità del tuo riposo e ti aiuta ad assumere buone abitudini ogni giorno.

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - M/L

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero – M/L

359,00459,00€-22%
La batteria dura ancora di più Lo indossi e con una sola carica assicura fino a 24 ore di autonomia. Connesso al tuo iPhone ti permette di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal polso, senza dover toccare il tuo telefono. Insomma, il nuovo Apple Watch Series 11 è davvero molto comodo e intuitivo. Semplificherà la tua vita ogni giorno.

Grazie alla possibilità di monitorare più sport è un compagno ideale durante il tuo allenamento. Funzioni come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, e molto altro offrono dati e informazioni che con altri smartwatch non ottieni. Inoltre, hai anche tre mesi gratis di Apple Fitness+ inclusi.

Non perdere altro tempo! Acquista ora il tuo Apple Watch Series 11 risparmiando 100 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 dic 2025
