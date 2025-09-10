Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 in preordine

La mela morsicata ha completamente rinnovato il proprio catalogo smartwatch, con la presentazione di ben tre modelli, ognuno dei quali declinato poi in molteplici versioni che si distinguono per dimensioni, specifiche, colorazioni e abbinamenti con cinturini diversi. Sono comparse le schede per il preordine su Amazon (anche se le vendite non sono ancora attive), con la consegna assicurata al lancio della prossima settimana, il 19 settembre.

Ecco i nuovi Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 su Amazon

Hanno tutti i dotazione il sistema operativo watchOS 26. Partiamo da Apple Watch Series 11, che introduce la funzione Qualità del sonno, fino a 24 ore di autonomia con una ricarica e un display con vetro Ion-X due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente. Scegli la colorazione che preferisci tra jet Black, oro rosa e argento, oppure con cassa in titanio lucido nelle tinte naturale, oro e ardesia. Si parte dal prezzo di 459 euro.

Il modello più economico Apple Watch SE 3 integra funzioni evolute per la salute (rilevamento della temperatura del polso, stime retrospettive dell’ovulazione e notifiche in caso di apnea notturna), un display always-on e la ricarica rapida. Può essere acquistato a un prezzo da 279 euro.

Concludiamo la carrellata con Apple Watch Ultra 3. È lo smartwatch rugged del catalogo, arricchito da modalità di comunicazione via satellite, un migliore supporto all’attività fisica, autonomia evoluta fino a 42 ore di utilizzo normale e display ottimizzato. Lo puoi acquistare con prezzi da 909 euro.

Per l’elenco completo di tutti i modelli proposti rimandiamo alla pagina Amazon dedicata, dove è possibile trovare un gran numero di combinazioni tra dimensione della cassa, colorazioni, opzioni di connettività e cinturini. I dispositivi sono sempre venduti e spediti direttamente da Amazon con la consegna gratis prevista per il day one del 19 settembre.