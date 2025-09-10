 Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 in preordine
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 in preordine

I nuovi Apple Watch Serie 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3 sono arrivati su Amazon: eccoli disponibili da oggi per il preordine.
Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 in preordine
Tecnologia Mobile
I nuovi Apple Watch Serie 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3 sono arrivati su Amazon: eccoli disponibili da oggi per il preordine.
Apple

La mela morsicata ha completamente rinnovato il proprio catalogo smartwatch, con la presentazione di ben tre modelli, ognuno dei quali declinato poi in molteplici versioni che si distinguono per dimensioni, specifiche, colorazioni e abbinamenti con cinturini diversi. Sono comparse le schede per il preordine su Amazon (anche se le vendite non sono ancora attive), con la consegna assicurata al lancio della prossima settimana, il 19 settembre.

Preordine il nuovo Apple Watch Series 11

Ecco i nuovi Apple Watch Series 11, Watch SE 3 e Watch Ultra 3 su Amazon

Hanno tutti i dotazione il sistema operativo watchOS 26. Partiamo da Apple Watch Series 11, che introduce la funzione Qualità del sonno, fino a 24 ore di autonomia con una ricarica e un display con vetro Ion-X due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente. Scegli la colorazione che preferisci tra jet Black, oro rosa e argento, oppure con cassa in titanio lucido nelle tinte naturale, oro e ardesia. Si parte dal prezzo di 459 euro.

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 42 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero – S/M

Preordine il nuovo Apple Watch Series 11

Il modello più economico Apple Watch SE 3 integra funzioni evolute per la salute (rilevamento della temperatura del polso, stime retrospettive dell’ovulazione e notifiche in caso di apnea notturna), un display always-on e la ricarica rapida. Può essere acquistato a un prezzo da 279 euro.

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia – S/M

Preordina il nuovo Apple Watch SE 3

Concludiamo la carrellata con Apple Watch Ultra 3. È lo smartwatch rugged del catalogo, arricchito da modalità di comunicazione via satellite, un migliore supporto all’attività fisica, autonomia evoluta fino a 42 ore di utilizzo normale e display ottimizzato. Lo puoi acquistare con prezzi da 909 euro.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Cinturino Ocean blu salmastro

Preordina il nuovo Apple Watch Ultra 3

Per l’elenco completo di tutti i modelli proposti rimandiamo alla pagina Amazon dedicata, dove è possibile trovare un gran numero di combinazioni tra dimensione della cassa, colorazioni, opzioni di connettività e cinturini. I dispositivi sono sempre venduti e spediti direttamente da Amazon con la consegna gratis prevista per il day one del 19 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have

Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have
Apple Intelligence: novità per smartwatch e auricolari

Apple Intelligence: novità per smartwatch e auricolari
Stabilizzatore DJI: prezzo MINIMO STORICO per Osmo Mobile 7

Stabilizzatore DJI: prezzo MINIMO STORICO per Osmo Mobile 7
Google Pixel ha raddoppiato le vendite in un anno, che crescita!

Google Pixel ha raddoppiato le vendite in un anno, che crescita!
Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have

Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have
Apple Intelligence: novità per smartwatch e auricolari

Apple Intelligence: novità per smartwatch e auricolari
Stabilizzatore DJI: prezzo MINIMO STORICO per Osmo Mobile 7

Stabilizzatore DJI: prezzo MINIMO STORICO per Osmo Mobile 7
Google Pixel ha raddoppiato le vendite in un anno, che crescita!

Google Pixel ha raddoppiato le vendite in un anno, che crescita!
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 set 2025
Link copiato negli appunti