Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular): ottimo sconto su Amazon (-13%)

Il nuovo Apple Watch Series 6 si trova in offerta su Amazon a 468,93€, un prezzo scontato del 13% per la variante GPS + Cellular con cassa da 40mm e cinturino Sport nero.

Si tratta di uno degli smartwatch migliori sul mercato, compatibile soltanto con i dispositivi iOS e ricco di caratteristiche e funzionalità interessanti. Il design elegante di Apple Watch si sposa alla perfezione con gli iPhone di ultima generazione, lungo il bordo destro è presente una pratica ghiera rotante e un unico tasto, utili a navigare all'interno dell'interfaccia.

Grazie al sistema operativo watchOS Apple offre la massima integrazione con i dispositivi iOS, si collega via Bluetooth e permette di ricevere notifiche, effettuare chiamate e monitorare il proprio stato di salute.

Gli ultimi modelli di Apple Watch sono in grado di misurare con attenzione il battito cardiaco e generare un vero e proprio Elettrocardiogramma, inoltre la funzione Saturimetro sfrutta il sensore SpO2 per controllare i livelli di ossigeno nel sangue.

Oggi Apple Watch Series 6 è disponibile in offerta su Amazon a 468,93€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.