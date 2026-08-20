Apple Watch Series 7 da 45mm, ricondizionato di grado A, è super

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria che trovi solo su eBay e che ti permette di avere al polso uno dei migliori Apple Watch a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Apple Watch Series 7 da 45mm (ricondizionato di grado A) che puoi avere a 265,90 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Anche se eBay non lo mette a disposizione il prezzo di partenza che ti abbiamo segnalato sopra è quello di listino per questo tipo di prodotto e dunque oggi puoi risparmiare la bellezza di oltre 200 euro sul totale. In più c’è la possibilità di pagare in tre rate da 93,30 euro a interessi zero con Klarna.

Apple Watch Series 7: ricondizionato senza compromessi

Questo Apple Watch Series 7 è ricondizionato di grado A e quindi è in perfette condizioni e, se ci sono segni di usura, sono lievi. Inoltre è perfettamente funzionante e ha una batteria con almeno l’80% della durata. Ha una cassa in alluminio da 45 mm con cinturino in silicone, un peso di poco meno di 39 grammi e un display Super Retina OLED LTPO in cristallo di zaffiro.

Troviamo a bordo il chipset Apple S7 con processore dual core a 64 bit, una memoria interna da 32 GB e il chip wireless Apple W3 con Bluetooth 5.0 e WiFi 2.4 GHz e 5 GHz. Inoltre possiede il GPS integrato, funzione NFC, e i sensori per SpO2, frequenza cardiaca, ed ECG. Tra le tante applicazioni troverai anche una bussola e il walkie-talkie. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP6X fino a 50 mt e ha un’autonomia che arriva fino a 18 ore.

Ovviamente questa promozione durerà poco e le unità disponibili non sono tantissime. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Apple Watch Series 7 da 45mm (ricondizionato di grado A) che puoi avere a 265,90 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.