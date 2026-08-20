 Apple Watch Series 7 da 45mm, ricondizionato di grado A, è super
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple Watch Series 7 da 45mm, ricondizionato di grado A, è super

Mettiti al polso l'Apple Watch Series 7 da 45 mm, ricondizionato di grado A, e realizza il tuo sogno spendendo molto meno.
Apple Watch Series 7 da 45mm, ricondizionato di grado A, è super
Tecnologia
Mettiti al polso l'Apple Watch Series 7 da 45 mm, ricondizionato di grado A, e realizza il tuo sogno spendendo molto meno.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria che trovi solo su eBay e che ti permette di avere al polso uno dei migliori Apple Watch a un prezzo decisamente vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Apple Watch Series 7 da 45mm (ricondizionato di grado A) che puoi avere a 265,90 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Anche se eBay non lo mette a disposizione il prezzo di partenza che ti abbiamo segnalato sopra è quello di listino per questo tipo di prodotto e dunque oggi puoi risparmiare la bellezza di oltre 200 euro sul totale. In più c’è la possibilità di pagare in tre rate da 93,30 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Apple Watch Series 7: ricondizionato senza compromessi

Questo Apple Watch Series 7 è ricondizionato di grado A e quindi è in perfette condizioni e, se ci sono segni di usura, sono lievi. Inoltre è perfettamente funzionante e ha una batteria con almeno l’80% della durata. Ha una cassa in alluminio da 45 mm con cinturino in silicone, un peso di poco meno di 39 grammi e un display Super Retina OLED LTPO in cristallo di zaffiro.

{title}

Troviamo a bordo il chipset Apple S7 con processore dual core a 64 bit, una memoria interna da 32 GB e il chip wireless Apple W3 con Bluetooth 5.0 e WiFi 2.4 GHz e 5 GHz. Inoltre possiede il GPS integrato, funzione NFC, e i sensori per SpO2, frequenza cardiaca, ed ECG. Tra le tante applicazioni troverai anche una bussola e il walkie-talkie. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP6X fino a 50 mt e ha un’autonomia che arriva fino a 18 ore.

Acquistalo in offerta su eBay

Ovviamente questa promozione durerà poco e le unità disponibili non sono tantissime. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Apple Watch Series 7 da 45mm (ricondizionato di grado A) che puoi avere a 265,90 euro, invece che 469 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple non annuncerà gli AirPods con fotocamere a settembre

Apple non annuncerà gli AirPods con fotocamere a settembre
Come sarà il Samsung Galaxy S26 FE: presentazione il 27 agosto

Come sarà il Samsung Galaxy S26 FE: presentazione il 27 agosto
Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo

Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo
Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay

Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay
Apple non annuncerà gli AirPods con fotocamere a settembre

Apple non annuncerà gli AirPods con fotocamere a settembre
Come sarà il Samsung Galaxy S26 FE: presentazione il 27 agosto

Come sarà il Samsung Galaxy S26 FE: presentazione il 27 agosto
Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo

Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo
Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay

Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay
Michea Elia
Pubblicato il
20 ago 2026
Link copiato negli appunti