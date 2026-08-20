Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay

Con le migliori Cialde Caffè Borbone per macchine ESE in offerta su eBay ti assicuri un espresso buono e cremoso come al bar, ma anche più economico. Sfrutta adesso le promozioni disponibili. La consegna gratuita è inclusa e puoi pagare i tuoi ordini superiori a 30 euro in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.
800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu a soli 112 euro
800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 89,50 euro
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 99,50 euro
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 112 euro
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato a soli 40,80 euro
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *