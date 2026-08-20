 Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay
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Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay

Trova le migliori Cialde Caffè Borbone per macchine ESE in offerta speciale su eBay e assicurati un espresso buono e cremoso come al bar.
Le migliori Cialde Caffè Borbone ESE in offerta su eBay
Tecnologia Casa e Domotica
Trova le migliori Cialde Caffè Borbone per macchine ESE in offerta speciale su eBay e assicurati un espresso buono e cremoso come al bar.
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800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu a soli 112 euro

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800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *

800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *

112,00
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600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 89,50 euro

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600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 99,50 euro

600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

99,50128,17€-22%
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600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 112 euro

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600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis

112,00143,73€-22%
Vedi l’offerta

200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato a soli 40,80 euro

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200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *

200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *

40,80113,40€-64%
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Pubblicato il 20 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 ago 2026
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