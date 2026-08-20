 Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo
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Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo

Trasforma la tua casa in una centrale smart mettendo Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo creati per ogni ambiente.
Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo
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Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Bianco, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 64,99 euro

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Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con audio di qualità | Nero, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 59,99 euro

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Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) – Schermo Full HD da 11″ con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale, Bianco ghiaccio, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 199 euro

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Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) - Schermo Full HD da 11

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Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 294,99 euro

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Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+

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Pubblicato il 20 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 ago 2026
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