Metti Alexa in ogni stanza grazie ai dispositivi intelligenti Echo

Casa tua può diventare smart senza dover spendere una fortuna grazie ai dispositivi intelligenti Echo pensati per mettere Alexa in ogni stanza. Disponibili su Amazon, li trovi a prezzi speciali e contenuti. Inoltre, molto spesso puoi anche accedere al tasso zero in comode rate con Amazon. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione a Prime.
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico | Anthracite, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 39,99 euro
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Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Bianco, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 64,99 euro
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Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con audio di qualità | Nero, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 59,99 euro
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Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) – Schermo Full HD da 11″ con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale, Bianco ghiaccio, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 199 euro
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Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+ a soli 294,99 euro
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa, con Accesso Anticipato ad Alexa+