Apple Watch Series 7 BOMBA da 379 euro per il Prime Day 2022

Apple Watch Series 7 GPS 41mm a 379 euro, invece di 439 euro. Sconto del 14% per il Prime Day 2022.

Non perdere tempo perché è uno degli smartwatch più ricercati di sempre. Uno dei migliori per volume di acquisto su Amazon. Pratico e curato in ogni minimo dettaglio, questo modello presenta molti vantaggi rispetto ai suoi predecessori.

Prima di tutto il display è decisamente più grande e luminoso. Le notifiche sono ben visibili e addirittura potrai rispondere a un messaggio comodamente dal tuo polso.

Apple Watch Series 7: un capolavoro ancora più bello con il Prime Day 2022

Apple Watch Series 7 è un vero e proprio capolavoro.

Monitora 24 ore su 24 la tua frequenza cardiaca ed effettua un elettrocardiogramma dove e quando vuoi. Con estrema semplicità potrai condividere i risultati con il tuo medico di fiducia.

Resistente all’acqua potrai portarlo con te non solo durante le sessioni di nuoto in piscina, ma anche in barca e nel mare. Non teme nemmeno la polvere, compresa la sabbia. Perciò sarà il compagno di viaggio ideale anche nelle tue prossime vacanze.

Apple Watch Series 7 GPS 41mm a 379 euro, invece di 439 euro per il Prime Day 2022.

Ricorda che questo prezzo speciale è un’esclusiva per i clienti Amazon Prime. Se ancora non sei abbonato a questo servizio fatto di tantissimi benefici, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e poi torna qui per comprare il tuo nuovo Apple Watch Series 7.

