Apple Watch Series 7, è il momento: MINIMO STORICO su Amazon

Se sei interessato ad un Apple Watch ma non vuoi spendere il prezzo pieno per la nuova generazione, puoi sempre guardare a quella precedente. Apple Watch Series 7 è adesso disponibile in offerta al suo minimo storico assoluto su Amazon.

Grazie ad uno sconto del 18% risparmi infatti quasi 100 euro sul modello GPS con cassa da 41mm, adatta per polsi da 130-200mm. Inserito nel programma Prime, se sei abbonato e lo acquisti oggi lo riceverai a casa tua già domani.

Apple Watch Series 7: ne vale ancora la pena? Assolutamente sì

Anche se è da poco arrivata la nuova generazione, l’acquisto di un Apple Watch Series 7 è sempre una scelta di cui non puoi pentirti. Parliamo di uno smartwatch di assolutA qualità, che si contraddistingue per lo stile tipico dei prodotti della mela morsicata: specialmente se lo acquisti a questo prezzo.

La Serie 7 è caratterizzata da un display Retina always-on che è il 20% più grande rispetto quello della generazione precedente, rivestito di un cristallo robusto con resistenza alla polvere di grado IP6X e design a prova di nuotate.

Tra le varie funzioni che puoi sfruttare, oltre alla possibilità di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un apposito sensore e sfruttare applicazioni all’avanguardia per il fitness, il controllo del battito cardiaco e la compatibilità con numerosi dispositivi medici.

Lo sconto su Apple Watch Series 7 è ancora attivo: aggiungilo al carrello e risparmia subito quasi 100 euro. È il prezzo migliore che si sia mai visto su Amazon sin dal lancio, periodi di offerte compresi: è un’affare, insomma, da non sottovalutare.

