Apple Watch Series 7 ricondizionato: ULTIMI PEZZI su eBay

Ultimi pezzi disponibili per l’eccellente Apple Watch Series 7 ricondizionato su eBay. Acquistalo subito a soli 297 euro! Ti arriva direttamente a casa con consegna gratuita e coperto dalla Garanzia Cliente eBay. Hai anche 12 mesi di garanzia inclusi. Di Grado A, è un prodotto eccellente. Pulito e rimesso a nuovo, ha ottenuto esito positivo su oltre 52 test rigidissimi effettuati da tecnici molto esperti.

Apple Watch Series 7 ricondizionato: prodotto eccezionale a prezzo regalo

Ottieni subito un Apple Watch Series 7 ricondizionato e inizia fin da subito a godere delle sue fantastiche funzionalità. I sensori professionali sono in grado di monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24 ed effettuare un elettrocardiogramma. Analizza tutti i tuoi allenamenti, anche in piscina o al mare grazie alla cassa da 45 mm in alluminio impermeabile e super resistente. L’ampio display offre il giusto spazio per informazioni e notifiche.

Acquistalo immediatamente a soli 297 euro. Ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.