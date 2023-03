Apple Watch Series 9: attesi aggiornamenti minori

Chi attendeva il lancio di Apple Watch Series 9 per vedere una riprogettazione da capo a fondo dello smarwatch o comunque l’implementazione di novità degne di note dovrà ricredersi, o almeno questo è quanto è stato suggerito da Mark Gurman di Bloomberg con il nuovo numero della sua newsletter “Power On”.

Apple Watch: non ci saranno aggiornamenti significativi

Stando infatti a quanto comunicato dal ben noto e solitamente affidabile giornalista, per quest’anno non bisogna aspettarsi aggiornamenti significativi per i nuovi modelli di Apple Watch. L’unica sostanziale modifica dovrebbe essere il nuovo processore.

La cosa, comunque, non è propriamente una sorpresa, visto e considerato che nel 2022 il gruppo di Cupertino ha dato alla gamma Apple Watch una forte scossa, con l’introduzione del modello Ultra totalmente inedito e di quello SE di seconda generazione.

Ovviamente, tutto ciò non toglie il fatto che Apple possa valutare di rendere disponibili nuovi colori e materiali, magari con un ritorno di titanio e ceramica, mediante cui andare a distinguere la Series 9 dalla precedente, senza contare che potrebbe pure venire presentato un nuovo modello di Apple Watch Ultra.

Questa, comunque, non sarebbe la prima volta che il colosso di Cupertino aggiorna il suo orologio andando ad introdurre solo qualche cambiamento di minore portata, senza “effetto wow” per intenderci. Ad esempio, con la Series 6 è stato introdotto solo un sensore per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue rispetto alla precedente e anche la Series 8 non ha fatto grandi passi in avanti se confrontata con la Series 7 e rispetto alla quale ha portato in dote solo un nuovo sensore di temperatura.

