Apple Watch Series 9: blocco delle importazioni (update)

A partire da oggi entra ufficialmente in vigore il blocco delle importazioni per Watch Series 9 e Ultra 2. Apple sperava nel veto di Joe Biden, ma la Rappresentante per il Commercio (che ha la delega del Presidente) ha confermato la decisione della ITC (International Trade Commission). L’azienda di Cupertino rischia un pesante crollo delle entrate, in quanto quello statunitense è il mercato più importante per i suoi smartwatch.

Cosa farà Apple?

Dallo scorso 21 dicembre non è più possibile acquistare i Watch Series 9 e Ultra 2 sullo store online di Apple, mentre le vendite nei negozi fisici sono state sospese il 25 dicembre. Gli utenti statunitensi possono ancora trovare i due smartwatch presso altri rivenditori autorizzati, ma solo fino all’esaurimento delle scorte.

A partire da oggi entra infatti in vigore il blocco delle importazioni negli Stati Uniti, come deciso dalla ITC a fine ottobre. La Commissione ha accertato la violazione di un brevetto di Masimo relativo alla tecnologia che consente di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), introdotta da Apple con il Watch Series 6.

La Rappresentante per il Commercio (Katherine Tai) poteva imporre un veto entro 60 giorni dalla decisione della ITC. Purtroppo per Apple, la brutta notizia è arrivata tramite un comunicato ufficiale:

Dopo attente consultazioni, l’Ambasciatore Tai ha deciso di non revocare la decisione dell’ITC che è diventata definitiva il 26 dicembre 2023.

Oltre a quello di Masimo, Apple ha violato anche un brevetto di Cercacor Laboratories. Il ban è valido solo negli Stati Uniti, ma è chiaramente un problema piuttosto grave, essendo il mercato principale. L’azienda di Cupertino ha subito presentato appello contro la decisione della ITC. Si tratta però di una soluzione a lungo termine. Apple vuole riportare i due smartwatch nei negozi il più presto possibile.

Una delle opzioni prevede una modifica software. Masimo ha tuttavia evidenziato che sono necessarie modifiche hardware per non violare il suo brevetto. Apple potrebbe eventualmente disattivare il sensore SpO2 sui Watch Series 9 e Ultra 2 importati. La soluzione più rapida è ovviamente l’accordo di licenza con Masimo.

Aggiornamento: Apple ha chiesto di sospendere il ban almeno fino al 12 gennaio 2024, quando la U.S. Customs and Border Protection deciderà se consentire o meno l’importazione delle versioni modificate degli smartwatch.