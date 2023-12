Apple Watch: modifiche software per evitare il ban?

Apple ha comunicato ieri che sospenderà la vendita dei Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti per rispettare l’ordine della ITC (International Trade Commission). Se non arriverà il veto del Presidente Joe Biden, l’azienda di Cupertino presenterà ricorso e rilascerà un fix software per evitare il blocco delle importazioni.

Sufficiente la modifica di watchOS 10?

Gli utenti statunitensi non potranno più acquistare i due smartwatch online dal 21 dicembre e negli store fisici dal 25 dicembre, a meno che non arrivi in tempo il veto del Presidente che annulli il ban imposto dalla ITC. A partire dal 26 dicembre entrerà in vigore anche il blocco delle importazioni, quindi Watch Series 9 e Ultra 2 non potranno più entrare negli Stati Uniti.

Apple ha già comunicato che presenterà ricorso, ma per limitare i danni economici ha pianificato anche il rilascio di un aggiornamento software per riportare gli smartwatch nei negozi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, gli ingegneri di Apple apporteranno cambiamenti all’algoritmo che misura il livello di ossigeno nel sangue, ovvero la funzionalità che sfrutterebbe la tecnologia di Masimo coperta da brevetto.

L’azienda di Cupertino crede che una modifica di watchOS 10 sia sufficiente per evitare il ban, ma il brevetto copre principalmente gli aspetti hardware, come il modo in cui la luce attraversa la pelle per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Infatti Masimo afferma che il fix software è inutile perché serve una modifica hardware. Il workaround verrà sottoposto alla ITC nella speranza di ricevere una risposta positiva.

Una modifica software richiede alcune settimane, mentre una modifica hardware anche diversi mesi, considerando che dovrebbe essere nuovamente ottenuta la certificazione di dispositivo medico. Forse per Apple sarebbe più economicamente conveniente sottoscrivere un accordo di licenza con Masimo.