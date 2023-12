Apple Watch Series 9: vendita sospesa negli USA

Apple ha comunicato che sospenderà la vendita degli smartwatch più recenti negli Stati Uniti. Gli utenti non potranno più acquistare Watch Series 6 e Watch Ultra 2 tramite store online dal 21 dicembre e nei negozi fisici dal 25 dicembre. L’azienda di Cupertino ha preso questa decisione per rispettare l’ordine della ITC (International Trade Commission), sperando nel veto del Presidente Joe Biden.

Niente regalo dell’ultimo minuto

La ITC aveva accertato la violazione di un brevetto relativo alla tecnologia, sviluppata da Masimo, che sfrutta la pulsossimetria. Secondo l’azienda che produce dispositivi medici, Apple ha utilizzato la sua tecnologia per il sensore che misura il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). La Commissione ha quindi deciso di bloccare la vendita dei Watch Series 9 e Ultra 2.

Il ban della ITC non è stato subito applicato perché il Presidente Biden può imporre il veto nei successivi 60 giorni, ovvero entro il 25 dicembre. Dato che non è arrivata nessuna notizia dalla Casa Bianca, Apple ha comunicato la sospensione delle vendite “in via preventiva” nei suoi negozi (digitale e fisici).

Gli smartwatch possono essere acquistati online fino alle ore 15:00 locali del 21 dicembre e nei negozi fisici fino al 24 dicembre. Gli utenti statunitensi potranno effettuare l’acquisto in altri store (ad esempio Best Buy e Amazon), ma solo fino all’esaurimento delle scorte. Se non arriverà il veto, a partire dal 26 dicembre entrerà in vigore anche il blocco delle importazioni, quindi gli smartwatch scompariranno negli Stati Uniti.

Apple specifica nel comunicato ufficiale che adotterà ogni azione tecnica e legale per ripristinare le vendite di Watch Series 9 e Ultra 2. Nel primo caso potrebbe rilasciare un aggiornamento del firmware, mentre la seconda opzione è presentare ricorso. Le parti potrebbero anche sottoscrivere un accordo di licenza, ma la probabilità è minima.