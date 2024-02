Apple Watch Series 9 è al suo miglior prezzo

In questo momento, Apple Watch Series 9 è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta della versione GPS dello smartwatch, con cassa in alluminio nella colorazione Mezzanotte e cinturino Sport Loop in tinta, quella visibile nelle immagini qui allegate. Non sappiamo fino a quando rimarrò attiva la promozione in corso.

Forte sconto su Apple Watch Series 9

Tra i punti di forza integrati vale la pena citare il display Retina always-on, le tante funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri biometrici e il supporto a tutte le caratteristiche di watchOS come l’interazione con il doppio tap. A gestire ogni operazione è il chip S9 progettato internamente dal gruppo di Cupertino e ottimizzato sul fronte dei consumi. È resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri e la batteria interna garantisce fino a un giorno di autonomia con una sola ricarica. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa dell’orologio.

In questo momento è possibile acquistare in forte sconto la versione GPS da 45 mm di Apple Watch Serie 9, con cassa in alluminio e nella colorazione Mezzanotte, con il cinturino Sport Loop in tinta. Grazie all’offerta, è proposto al prezzo finale di 429 euro invece di 489 euro come da listino. Le centinaia di recensioni pubblicate lo promuovono con un voto medio molto alto pari a 4,7/5 stelle.

Vendita e spedizione sono curate da Amazon. L’e-commerce assicura la disponibilità immediata del prodotto e la sua consegna gratuita a domicilio già entro domani. In altre parole, chi effettua subito l’ordine è certo di poter mettere lo smartwatch della mela morsicata al polso in meno di 24 ore, senza dover affrontare alcuna spesa extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.