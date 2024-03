Apple Watch Series 9 quasi al minimo storico su Amazon: acquistalo al 14% in meno

Apple Watch Series 9 è disponibile quasi al prezzo più basso di sempre su Amazon: lo smartwatch top di gamma di ultima generazione della Mela al 14% in meno è un ottimo affare, considerato che è disponibile solo da settembre. Acquistalo ora e lo riceverai a casa tra pochi giorni se sei abbonato a Prime, e il pagamento puoi pure completarlo in poche rate senza interessi!

Apple Watch Series 9 disponibile a un ottimo prezzo su Amazon

Lo smartwatch Apple Watch Series 9 con GPS, cinturino Sport Loop e cassa da 45 millimetri è l’ideale per avere un compagno di avventure sportive (e non) di alta qualità. Con il potente chip S9 sotto la scocca e il suo schermo superluminoso potrai accedere rapidamente alle informazioni chiave del telefono e dell’orologio per monitorare l’attività sportiva e la tua salute in toto, oltre ai dati essenziali provenienti dall’iPhone come messaggi, e-mail, chiamate e informazioni sui pagamenti contactless effettuati tramite Apple Pay.

L’app Allenamento ti supporta nell’analisi avanzata della tua attività fisica, che si tratti di ciclismo, corsa o anche nuoto, in quanto lo smartwatch può rimanere sott’acqua fino a 50m di profondità. In aggiunta, puoi tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, fare ECG ogni volta che vuoi e guardare quanto durano le tue fasi del sonno.

Compra Apple Watch Series 9 su Amazon a 419 euro finché disponibile in offerta, risparmierai 70 euro! Il minimo storico precedentemente registrato è di 416 euro. Il pagamento puoi effettuarlo in 5 rate senza interessi grazie al piano pensato dalla stessa società di Seattle.