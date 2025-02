Apple Watch Series 9: risparmia 190€ con questa OFFERTA

È in corso su Amazon un’offerta a tempo che propone Apple Watch Series 9 al suo prezzo minimo storico. Si tratta della versione GPS + Cellular, quella dotata della connettività mobile per l’accesso a Internet in movimento, anche senza doversi appoggiare allo smartphone. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, ma in questo momento ti permette di risparmiare 190 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata.

Amazon taglia il prezzo di Apple Watch Series 9

Ha in dotazione il chip S9 che si occupa di ogni elaborazione in modo efficiente oltre al display Retina always-on per un accesso immediato alle informazioni. La piattaforma software è ovviamente watchOS con funzionalità avanzate sia per l’attività fisica che per il monitoraggio della salute come la possibilità di eseguire un ECG ogni volta che lo si desidera con notifiche istantanee in caso di ritmo cardiaco irregolare, la valutazione della qualità del sonno, il sensore di temperatura corporea e molto altro ancora. Dai uno sguardo alla scheda dell’orologio per conoscere tutti gli altri dettagli.

Ricapitolando: grazie allo sconto di 190 euro proposto oggi, puoi acquistare Apple Watch Series 9 GPS + Cellular al prezzo finale di 549 euro (invece di 739 euro come da listino ufficiale). Si tratta della versione da 45 mm con cassa in acciaio inossidabile color Argento e cinturino Sport nella colorazione Blu tempesta.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita direttamente a casa tua già entro domani se lo compri ora. Come già scritto, è un’offerta a tempo e potrebbe dunque scadere da un momento all’altro.