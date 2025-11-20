Apple Watch stampati in 3D con polvere di titanio, il video

Se si guarda l’Apple Watch Ultra 3 e si confronta con l’Ultra 2, probabilmente si penserebbe che sono identici. Stessa forma, stesso look in titanio, stessa aria da orologio per gente che fa scalate nel tempo libero. Eppure le apparenze ingannano. Apple ha iniziato a stampare le casse degli orologi in 3D, strato dopo strato, usando laser che fondono polvere di titanio riciclata.

Apple stampa in 3D gli Apple Watch: 900 strati di polvere di titanio riciclato

L’Apple Watch Series 11 e l’Ultra 3 sono realizzati con polvere di titanio riciclata al 100%. Viene letteralmente bombardata con laser che la fondono strato dopo strato. Ogni cassa dell’orologio richiede oltre 900 strati di materiale, ciascuno dello spessore di appena 60 micron. Per capirci, un micron è 0,001 millimetri, cioè un’inezia microscopica.

Ma c’è un problema con la polvere di titanio, se non viene trattata bene, può esplodere quando esposta a temperature elevate. Quindi Apple deve prima ridurre il suo contenuto di ossigeno. Una volta messa in sicurezza, la polvere viene stratificata e fusa con precisione laser fino a formare la cassa dell’orologio completa.

La stampa 3D delle casse degli orologi, ha permesso ad Apple di risparmiare circa 400 tonnellate di titanio grezzo solo quest’anno. È un numero che fa impressione, soprattutto considerando che il titanio non è esattamente economico né facile da estrarre.

Apple non si ferma agli orologi

Apple ha applicato lo stesso processo di stampa 3D anche alla porta USB-C dell’iPhone Air. È un dettaglio piccolo ma significativo, se sta stampando in 3D componenti degli iPhone, significa che la tecnologia è già matura abbastanza per prodotti di massa. E quindi, anche se non stanno ancora stampando l’intero chassis dell’iPhone, non sembra affatto fuori discussione.