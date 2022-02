Apple Watch: tre modelli in arrivo nel 2022

Come sarà la futura generazione di smartwatch della “mela morsicata” a far capolino sul mercato? A rispondere ci ha pensato il solitamente affidabile Mark Gurman, nella sua consueta newsletter settimanale “Power On” pubblicata su Bloomberg, il quale, proprio nel corso delle ultime ore, ha fornito tutta una serie di interessanti dettagli riguardo la nuova serie di Apple Watch in arrivo nei prossimi mesi.

Apple Watch Serie 8, SE e Sport in arrivo nel 2022

Stando a quanto riferito dal giornalista, il 2022 sarà il più grande anno nella storia dell’Apple Watch sin dal modello originale e quando si parla di “grande” il riferimento è innanzitutto al numero di modelli resi disponibili e in secondo luogo alle funzionalità da essi offerti.

Più precisamente, secondo Mark Gurman gli Apple Watch che quest’anno giungeranno sul mercato saranno ben tre, escludendo le singole varianti differenziate per dimensioni, materiali usate e finiture. Per cui, dovrebbero esserci l’Apple Watch Serie 8, un modello SE con hardware aggiornato e un modello concepito specificamente per gli sport estremi.

Le principali novità verteranno sul potenziamento delle funzioni per il monitoraggio delle attività fisiche e su un miglioramento delle prestazioni in generale grazie all’introduzione di chip più veloci sull’intera gamma.

Per quanto riguarda un’eventuale espansione dei sensori in dotazione, il giornalista riprende quanto già dichiarato nei giorni scorsi: ciò non accadrà nel 2022, ad eccezione, forse, di quello relativo al rilevamento della temperatura corporea. In merito al design, invece, non dovrebbero esserci novità significative

Mark Gurman ha altresì confermato che il prossimo anno verrà interrotta la produzione di Apple Watch Serie 3, un dispositivo ancora assai apprezzato dagli utenti per il suo prezzo molto basso, ma che ormai sembra essere diventato obsoleto.