Apple Watch Ultra 3: lancio previsto entro fine anno

La lunga attesa per l’arrivo dell’Apple Watch Ultra 3 sembra essere quasi finita, almeno secondo Mark Gurman. Entro fine anno corrente, infatti, lo smartwatch verrà annunciato da Apple e lanciato sul mercato e, sulla falsariga di pregresse indiscrezioni, andrà a caratterizzarsi per la connettività satellitare e il supporto al 5G.

Apple Watch Ultra 3: entro fine 2025 con funzionalità innovative

Andando più in dettaglio, nella sua ultima newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista di Bloomberg ha fatto sapere che l’Apple Watch Ultra 3 è sulla buona strada per essere lanciato proprio quest’anno e che andrà a caratterizzarsi per l’integrazione di nuove funzionalità significative, tra cui la connettività satellitare, che consentirebbe di inviare messaggi di testo quando la copertura Wi-Fi e cellulare non è disponibile e che funzionerà senza un iPhone.

Gurman si aspetta altresì che lo smarwatch 3 supporti una versione speciale del 5G per smartwatch. Per confronto, i modelli Ultra esistenti supportano esclusivamente la connettività LTE.

Altri probabili novità sono un chip S10, un sistema di ricarica più recente e più veloce e un display OLED grandangolare che è più luminoso se visto da un angolo e offre una frequenza di aggiornamento più elevata per la modalità “Sempre attivo”. Tutti questi miglioramenti sono già stati introdotti su Apple Watch Series 10 l’anno scorso.

Da tenere presente che a marzo scorso Gurman ha riferito che Apple stava ancora riscontrando problemi con una funzione di monitoraggio della pressione sanguigna pianificata per l’Apple Watch, pertanto attualmente non è chiaro se sarà pronta in tempo per l’Ultra 3 o meno.