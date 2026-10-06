Apple Watch Ultra 3 in offerta: -170 euro per la festa di Prime

Ti segnaliamo l’offerta dedicata ad Apple Watch Ultra 3 che trovi in questo momento su Amazon per la Festa di Prime, l’edizione 2026 dell’evento dedicato allo shopping che ha appena preso il via. È lo smartwatch della mela morsicata pronto a tutto, ideale per lo sport e per l’avventura all’aria aperta, con cassa in titanio, display in cristallo di zaffiro e resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità.

Non perdere lo sconto su Apple Watch Ultra 3

Un altro punto di forza è l’autonomia che raggiunge le 42 ore di utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità risparmio energetico. Basato sul sistema operativo watchOS, integra funzioni per la sicurezza come quella che può capire sei si è caduti o si ha avuto un incidente d’auto, così da allertare i soccorsi, anche via satellite se non ci sono reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze. A questo si aggiungono un tasto Azione personalizzabile e tante caratteristiche per la salute e il fitness. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie allo sconto di 170 euro puoi comprare Apple Watch Ultra 3 al prezzo di 639 euro, il più basso e conveniente da quando è in vendita. È la versione GPS con cassa da 49 mm in titanio naturale e cinturino Alpine Loop blu chiaro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua logistica, con la consegna a costo zero prevista già entro domani.

È il momento giusto per dare un’occhiata alle tante promozioni della Festa delle Offerte Prime, l’iniziativa che porta migliaia di prodotti a prezzo stracciato. Resteranno disponibili fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per accedere basta essere iscritti a Prime, anche tramite la prova gratuita di 30 giorni.