Apple Watch Ultra: cercasi nuovi fornitori per microLED

Dopo quanto riferito nei giorni scorsi da Ming-Chi Kuo, secondo cui un Apple Watch Ultra con display microLED sarebbe un progetto che il colosso di Cupertino ha deciso di accantonare, pare in realtà che l’azienda stia selezionando altri possibili fornitori, dopo l’esclusione di ams OSRAM a cui affidare la cosa.

Apple Watch Ultra: il progetto microLED non è abbandonato

Andando più in dettaglio, i più recenti rumors sostengono che Apple avrebbe scartato la tecnologia OSRAM a causa di problemi di performance, ma che potrebbe aver già individuato alcuni fornitori sostitutivi a Taiwan e in Cina.

Le aziende in fase di revisione sarebbero AU Optronics (AUO) e PlayNitride. La prima avrebbe già avviato la produzione di massa di pannelli microLED, mentre la seconda produrrebbe i chip relativi al pannello, nonostante ci siano delle perplessità per quel che concerne la sua capacità di soddisfare le esigenze della “mela morsicata” in termini di di scalabilità sui volumi.

Si sostiene che i costi di produzione siano alti, ma non al punto tale da rendere irrealizzabile il progetto, in special modo qualora la produzione riuscisse ad essere scalabile e nel caso in cui si riuscissero ad evitare alcuni colli di bottiglia tecnici relativi alla qualità di produzione di questa nuova tecnologia.

È probabile, dunque, che Apple non abbia completamente abbandonato l’ipotesi di utilizzare in futuro i MicroLED, ma attualmente non è detto che Apple Watch Ultra sarà il primo prodotto ad adottare questa tecnologia.