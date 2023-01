Apple Watch Ultra: CROLLA IL PREZZO su Amazon, è minimo storico (-109€)

Se hai voglia di un grandissimo smartwatch forse è arrivato il momento giusto perché Apple Watch Ultra è appena crollato di prezzo su Amazon raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Oggi ti costa infatti soltanto 899,99 euro, con la possibilità di pagarlo in 5 comode rate da 180 euro ciascuna. Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani.

Apple Watch Ultra: uno smartwatch senza compromessi

Apple Watch Ultra è il nuovo top della gamma di dispositivi indossabili della mela morsicata ed è pensato per un pubblico esigente in cerca di un device capace di resistere anche alle situazioni più impossibili.

La cassa da 49mm è realizzata in titanio aerospaziale garantendo un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. Include alcune funzioni specialistiche rispetto ai normali Apple Watch, come sensori evoluti e dei cinturini realizzati appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza.

Il display più ampio e luminoso mai visto in un dispositivo di questo genere ti permette di leggere le tue notifiche in qualsiasi condizione, mentre sfrutti una batteria capace di arrivare fino a 36 ore con normale utilizzo e fino a due settimane con la nuova modalità a risparmio energetico.

Resistente all’acqua fino a 100 metri, resiste alle temperature operative più alte e basse possibili e con il GPS a doppia precisione individui la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso.

Apple Watch Ultra, insomma, avrai capito che non è uno smartwatch che bada a compromessi. E oggi puoi averlo ad un prezzo super: solo 899 euro, un’offerta persino migliore del Black Friday. Impossibile non farlo tuo.

