Apple Watch Ultra: debutta l'app Oceanic+ per chi fa immersioni

Al momento del lancio di Apple Watch Ultra, il nuovo smartwatch del gruppo di Cupertino destinato a chi pratica sport estremi, sono state rese disponibili le app Siren e Depth, rispettivamente utili per attivare la sirena integrata del dispositivo e per monitorare le attività subacquee. Il comparto di applicazioni esclusive va ora a completarsi con Oceanic+, rilasciata nelle scorse ore.

Apple Watch Ultra: ecco Oceanic+, l’app per chi pratica immersioni subacquee

Si tratta di un’app progettata da Huish Outdoors in collaborazione con Apple che permette a chi pratica immersioni subacquee di portare sott’acqua lo smartwatch, arrivando fino a 40 metri di profondità con le misurazioni del nuovo profondimetro e i sensori di temperatura dell’acqua del dispositivo.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato al riguardo da Mike Huish, CEO di Huish Outdoors.

L’app Oceanic+ su Apple Watch Ultra è una delle più grandi innovazioni che ha coinvolto il settore delle immersioni da molto tempo. Stiamo creando un’esperienza di immersione accessibile, condivisibile e migliore per tutti.

Oceanic+ è ovviamente compatibile con il tasto Azione di Apple Watch Ultra, il quale può essere personalizzato per aprire la schermata pre-immersione dell’app, mentre ad immersione avviata consente di segnare la posizione nella bussola.

Andando a pianificare l’immersione si possono poi impostare il tempo in superficie, la profondità e il livello di ossigeno nelle bombole, affinché Oceanic+ calcoli il tempo di non decompressione.

L’app fornisce altresì svariate informazioni aggiuntive consultabili da iPhone, tra cui una mappa con i punti di ingresso e uscita e grafici relativi a temperatura, profondità ecc., e propone diverse complicazioni utili per tenere d’occhio informazioni di rilievo come il tempo che deve passare prima di poter prendere un aereo, il tempo in superficie e altro ancora.

La maggior parte delle funzioni sono fruibili gratuitamente, mentre per monitoraggio della decompressione, carico dei tessuti, pianificazione della posizione e registro delle immersioni illimitato occorre pagare l’abbonamento dal costo di 12,49 euro/mese oppure di 98,99 euro/anno oppure di 139,99 euro/anno per il piano In famiglia condivisibile con cinque utenti.

