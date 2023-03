Apple Watch Ultra: display microLED entro il 2025

La seconda versione di Apple Watch Ultra dovrebbe giungere sul mercato entro il 2025 e, stando a quanto reso noto in precedenza e come confermato ultimi rumor diffusi con un nuovo report del DigiTimes, il dispositivo sarà dotato di uno schermo con tecnologia microLED.

Apple Watch Ultra: microLED in arrivo sulla seconda versione

Andando più nello specifico, nel report viene ribadito che Apple sta sviluppando attivamente la tecnologia microLED da quando nel 2014 ha messo a segno l’acquisizione della società californiana LuxVue.

Visto e considerato che la produzione di display microLED è particolarmente impegnativa e che ii costi sono più elevati, il gruppo di Cupertino avrebbe deciso di implementare la tecnologia prima su Apple Watch Ultra e poi sui dispositivi di dimensioni maggiori. In futuro, infatti, è atteso l’uso dei display microLED pure su iPhone, iPad e MacBook.

Il report prosegue segnalando che la società europea OSRAM sarà il principale fornitore di chip microLED per Apple, ma non è da escludere la possibilità per i fornitori taiwanesi come Epistar di poter lavorare alla cosa entro il 2026 o al più tardi nel 2027.

Nel mentre, ricordiamo che Apple sta ancora completando la transizione dalla tecnologia LCD a quella OLED. Su Apple Watch viene usato l’OLED da quando il dispositivo è stato lanciato per la prima volta sul mercato nel 2015 e i modelli di iPhone sono gradualmente passati alla suddetta tecnologia a partire dal 2017. Per quel che riguarda, invece, iPad e MacBook, si presume che i primi modelli a poter contare su uno schermo di tipo OLED verranno rilasciati nel 2024.

