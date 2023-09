Apple Watch Ultra: e adesso il prezzo CROLLA su Amazon (-21%)

Inevitabile, possiamo dire. Il lancio di Apple Watch Ultra 2, svelato nella serata di ieri, ha subito fatto precipitare il prezzo del primo Apple Watch Ultra che oggi puoi acquistare su Amazon al suo minimo storico assoluto: 799,99 euro invece di 1009. Una grandissima occasione per risparmiare e portarti a casa uno smartwatch a dir poco all’avanguardia.

Apple Watch Ultra in offerta: occasione da non sprecare

Apple Watch Ultra è progettato per chi cerca l’eccellenza in un smartwatch. Questo straordinario dispositivo offre una combinazione di caratteristiche uniche che lo rendono unico nel suo genere.

Il dispositivo presenta una cassa da 49 mm in titanio aerospaziale, garantendo un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. Grazie a questa solida struttura, è in grado di resistere alle condizioni più estreme. Il display, ampio e luminoso, è il più grande mai visto su un Apple Watch, offrendo una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

La batteria offre un’autonomia eccezionale, con una durata fino a 36 ore in uso normale e opzioni di risparmio energetico che assicurano che non rimarrai mai senza energia durante le tue avventure.

Il GPS di precisione a doppia frequenza fornisce una localizzazione estremamente precisa, permettendoti di calcolare distanza, ritmo e percorso con estrema precisione, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende perfetto per le attività acquatiche e le immersioni.

Apple Watch Ultra è progettato per resistere a temperature operative sia molto alte che molto basse, garantendo prestazioni eccezionali in qualsiasi ambiente. Interessante l’uso del tasto Azione che è personalizzabile in base alle tue preferenze, consentendoti di accedere rapidamente alle funzioni che usi di più.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo smartwatch offre funzioni innovative come una sirena, il “Torna sui tuoi passi”, il “Rilevamento cadute”, il SOS emergenze e il “Rilevamento incidenti”, garantendo tranquillità in ogni situazione.

L’app Allenamento è stata ulteriormente migliorata, offrendo nuovi parametri, visualizzazioni avanzate e modalità di allenamento innovative per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

Questa offerta è davvero eccezionale e rappresenta un’opportunità unica per ottenere il miglior Apple Watch mai creato a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa occasione, aggiorna il tuo smartwatch con Apple Watch Ultra e vivi una vita all’insegna delle prestazioni e dell’eccellenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.