Apple Watch Ultra: è resistente, ma difficile da riparare

Apple Watch Ultra è progettato per superare ogni limite e resistere ad ogni condizione ambientale e proprio per questo è stato costruito con estremo ordine, precisione e con grande cura. Inoltre è resistente, molto resistente, ma (ebbene sì, c’è un “ma”) ripararlo è decisamente complicato. È esattamente questo questo ciò che emerge dal teardown compiuto dal team di iFixit sul nuovissimo smartwatch del gruppo di Cupertino pensato per chi pratica sport estremi.

Apple Watch Ultra: il teardown di iFixit

Il video dello smontaggio passo dopo passo, visibile di seguito, mette ben in evidenza la cosa.

Per raggiungere la batteria occorre togliere il display OLED, mentre l’accesso tramite la parte posteriore richiede la rimozione di quattro viti esterne, il che è abbastanza positivo per l’esecuzione di riparazioni. Le suddette operazioni vanno ovviamente compiute con strumenti dedicati e con estrema cura, altrimenti il rischio è quello di fare solo danni irrimediabili.

A prescindere dal modo in cui si apre Apple Watch Ultra, viene irrimediabilmente rovinata la guarnizione impermeabilizzante che quindi dovrà essere sostituita. Anche questa non è un’operazione semplice, considerando che la guarnizione deve essere collocata con estrema precisione per poter mantenere la resistenza sino a 100 metri di profondità e risultare conforme allo standard EN13319, riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, compresi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative.

Il fatto che Apple Watch Ultra non sia facilmente riparabile è assai deludente, in special modo se si tiene conto che, stando perlopiù al polso di chi compie attività estreme, andare incontro ad eventuali danneggiamenti potrebbe non essere una rarità.