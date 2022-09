Apple Watch Ultra e Series 8 hanno un problema al microfono

L’azienda di Cupertino ha da poco presentato e avviato le vendite dei nuovi Apple Watch Ultra e Series 8, ma già cominciato a venire a galla i primi problemi, piccoli, senz’altro, ma comunque piuttosto fastidiosi. Alcuni utenti, infatti, stanno segnalando dei malfunzionamenti al microfono che sembra andare a tratti.

Apple Watch: il microfono dei modelli Ultra e Series 8 ha un bug

Più in dettaglio, stando alle segnalazioni diffuse online pare trattarsi di una problematica di natura software, questo perché il microfono normalmente fa ciò che deve e solo dopo un po’ viene mostrato un avviso da parte del dispositivo che indica che il suo funzionamento è stato sospeso e che un riavvio dello smartwatch può ripristinare il normale comportamento.

Va precisato che il malfunzionamento del microfono impedisce pure di utilizzare correttamente Siri, dettatura e Igiene mani e che il riavvio dell’orologio non risolve in maniera definitiva il problema, ma solo temporaneamente, in quanto dopo un po’ il fastidio messaggio compare nuovamente sul display e il microfono torna a essere inservibile.

Da tenere presente che da poco è stato rilasciato watchOS 9.0.1 solo per Apple Watch Ultra, ma l’update non ha risolto il problema, motivo per cui occorrerà compiere un ulteriore aggiornamento che si spera l’azienda della “mela morsicata” provveda a rendere disponibile quanto prima.

Apple, comunque, sembra essere già a conoscenza del problema e infatti ad alcuni utenti che hanno fatto richiesta di supporto ha provveduto a sostituire lo smartwatch, cosa che presumibilmente continuerà a fare sino a quando il bug non verrà corretto con il prossimo aggiornamento software di watchOS.