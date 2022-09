Apple Watch Ultra: perché non dovresti aprirlo

Apple Watch Ultra è la grande novità della nuova linea di indossabili di casa Cupertino. Pensato per un pubblico esigente e per situazioni estreme, il nuovo smartwatch si contraddistingue anche per la presenza di quattro viti a vista nella parte pasteriore.

9to5Mac.com ha provato a smontare il dispositivo, scoprendo però che il grado di riparabilità potrebbe non essere semplice come sperato. E proprio partendo dalle quattro viti posteriori sono iniziate le prime difficoltà.

Apple Watch Ultra: meglio attendere il teardown di iFixit?

Ognuna delle quattro viti comprende un minuscolo o-ring che le circonda, legato alle funzioni di impermeabilità estreme dello smartwatch. Riavvitarle senza che l’o-ring scivolasse via anche solo parzialmente si è rivelato praticamente impossibile. Già solo questo aspetto ha probabilmente compromesso il fattore di impermeabilità dell’Apple Watch Ultra in questione.

Il resto dello smontaggio non ha restituito risultati migliori: bisogna prestare molta attenzione per non danneggiare due sottili cavi a nastro che collegano la parte posteriore dell’orologio e tutti i suoi sensori alla batteria, allo schermo, al processore al corpo del dispositivo.

Il teardown di 9to5Mac.com si ferma prima di arrivare alle parti interne, come accade per gli altri Apple Watch, ma le ulteriori difficoltà incontrate hanno spinto il giornalista a non procedere oltre.

Una volta rimontato tutto non si poteva far altro che acclarare come l’impermeabilità, almeno per profonde immersioni, dello smartwatch fosse stata definitivamente compromessa. iFixit, specializzato in questo genere di lavori, pubblicherà il suo teardown nei prossimi giorni: è il video da tenere in considerazione se vuoi fare un tentativo per aprire il tuo Apple Watch Ultra. Fino ad allora, forse, meglio non rischiare.

