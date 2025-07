AppleCare One: assistenza premium per tre o più dispositivi

AppleCare One è il nome della nuova formula di abbonamento proposta dalla mela morsicata per l’assistenza avanzata di più dispositivi. È a tutti gli effetti un pacchetto che include supporto tecnico e riparazioni hardware per un massimo di tre prodotti, a fronte di una spesa mensile fissata in 19,99 dollari. Volendo aggiungere un altro device, la spesa sale di 5,99 euro.

19,99 dollari al mese per AppleCare One

Sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti, a partire da domani. L’attivazione potrà essere effettuata direttamente da iPhone, iPad e Mac oppure visitando uno store ufficiale.

Include tutte le coperture già presenti nella formula AppleCare+, ad esempio le riparazioni per cadute accidentali o malfunzionamenti della batteria. Estende altre tutele come quelle contro il furto e lo smarrimento a iPad e Apple Watch. Queste le parole di Bob Borchers (Vicepresidente Worldwide Product Marketing di Apple).

In Apple, il nostro obiettivo è creare e offrire esperienze eccezionali. Basato sulla solida base di AppleCare+, AppleCare One estende la stessa affidabilità e rende più facile che mai proteggere i prodotti che ami e da cui fai affidamento, come iPhone, iPad e Apple Watch, combinando semplicità e valore eccezionale.

Ci sono alcune limitazioni legate all’età dei dispositivi. In generale non devono avere più di quattro anni, uno slo per le cuffie. Inoltre, per poter entrare a far parte del programma devono essere collegati all’account Apple dell’utente che sottoscrive l’abbonamento. Non è dato a sapere se AppleCare One arriverà in Europa né con quali tempistiche.

Di certo, il gruppo di Cupertino sta puntando sempre più sui servizi. I risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre gli stanno dando ragione, con le entrate provenienti da questa tipologia di business che hanno fatto segnare un nuovo record. La formula Apple One lanciata negli anni scorsi, che unisce streaming, cloud e giochi, si inserisce perfettamente in questa visione.