Approfitta delle migliori offerte per il Black Friday con NordVPN

NordVPN è un servizio che nasce principalmente per svolgere due funzioni fondamentali: nascondere il tuo indirizzo IP e proteggere la tua attività online. Questo però è solo l’inizio perché le tante feature a disposizione della piattaforma permettono di sfruttarne i vantaggi in diversi modi: uno tra questi, visto che siamo nel periodo giusto, è quello di trovare le migliori offerte Black Friday per lo shopping online.

Prima di proseguire spiegandoti in che modo, ti ricordiamo che se non sei abbonato puoi approfittare delle offerte Black Friday (appunto) proprio su NordVPN: scegliendo un piano di 2 anni avrai il 71% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis, con garanzia di rimborso a 30 giorni.

Come usare NordVPN per trovare le migliori offerte per il Black Friday

Per spiegarti in che modo NordVPN può aiutarti a trovare le migliori offerte online per il Black Friday dobbiamo partire dal presupposto che questo servizio, grazie alle migliaia di server posizionati in tutto il mondo, ti permette di geolocalizzarti in un altro paese senza muoverti di casa. Questo significa che puoi connetterti a un server in Francia, ad esempio, e risultare così nel paese d’oltralpe, anche se non hai varcato i confini fisici di…casa tua.

Detto questo, capisci bene in che modo puoi risparmiare per il Black Friday. Saprai anche, e se non lo sai lo scopri adesso, che in genere i rivenditori online possono applicare scontistiche diverse a seconda della posizione dell’utente.

Facciamo un esempio pratico: hai adocchiato un capo d’abbigliamento che in Italia, con lo sconto compreso, costa 100 euro. Scopri però che lo stesso capo, acquistato su un sito straniero non disponibile in Italia, ne costa magari 75. Come fare quindi? Molto semplice: ti basta aprire VPN, collegarti a un server del paese di cui è originario quel sito (mettiamo sia un sito tedesco dovrai collegarti a un server in Germania) e a quel punto potrai approfittare prezzi più bassi.

Allo stesso modo potresti fare con i viaggi online, con le prenotazioni di voli, hotel e B&B e molto altro ancora. Questo è solo uno dei tanti modi in cui potresti approfittare dei vantaggi di NordVPN: ricordati dell’offerta Black Friday, la più conveniente che c’è.