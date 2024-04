Apri Conto Arancio: per te subito il 5% sulle somme depositate

Hai già sentito parlare della nuova promozione Conto Arancio pensata per te da ING? Se sei alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per poter far crescere i tuoi risparmi non puoi lasciarti sfuggire questa speciale occasione. ING ti offre il 5% annuo lordo su somme fino a 100.000 euro per 12 mesi se attivi Conto Arancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promozione.

Aprirlo riserva una serie di vantaggi che non tutti i conti sono in grado di offrire:

Zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura;

Soldi sempre disponibili, metti e togli i tuoi risparmi quando vuoi;

Fai crescere i tuoi risparmi, metti da parte e ottieni interessi.

Dunque, se vuoi ottenere il 5% per 12 mesi non ti resta che attivate Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro l’11 maggio con un bonifico. Non perdere altro tempo: hai il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi dalla data di attivazione, fino ad un massimo di 100.000 euro!

La soluzione per i tuoi risparmi: 5% annuo

ING ha pensato di realizzare una coppia vincente per permetterti di far crescere i tuoi risparmi e realizzare prima i tuoi sogni. Conto Corrente Arancio e Conto Arancio rappresentano, infatti, la soluzione migliore per tutti coloro che vogliono gestire al meglio il proprio denaro.

Se da una parte hai la possibilità di far crescere i tuoi risparmi, dall’altra ti viene data l’opportunità di gestire le tue spese con canone, bonifici e prelievi gratis per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio. Inoltre, è completamente digitale, lo apri online e gestisci le tue spese anche da App. Non manca, infine, un’adeguata sicurezza perché sei tu autorizzare tutte le operazioni con un clic e ricevere notifiche sui tuoi pagamenti.