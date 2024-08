Apri Conto Corrente Arancio: per te fino a 100€ in buoni Amazon

L’occasione d’oro per mettersi in tasca fino a 100 euro in Buoni Amazon arriva da ING, che ha lanciato una promo legata al suo Conto Corrente Arancio Più. Prima di entrare nei dettagli, vogliamo puntualizzare che questo conto è vantaggioso anche per altri motivi, tra cui il canone zero, i bonifici e i prelievi gratuiti. Inoltre mette a disposizione, oltre alla carta di debito, anche quella di credito e quella prepagata.

Torniamo alla promozione. Se vuoi partecipare, devi aprire il conto, richiedere la carta di debito e usarla per effettuare una spesa totale di 500 euro. Hai tempo fino al 29 novembre. Dimenticavamo: durante l’apertura del conto devi inserire il codice promo ING2024.

Buoni Amazon fino a 100€, ma anche altri vantaggi con Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più è a canone zero. La condizione per non pagare i 5 euro mensili di canone è quella di accreditare stipendio o pensione, oppure avere entrate mensili superiori a 1.000 euro. Insieme a tutti i servizi principali, avrai a disposizione tre tipologie di carte: una carta di debito gratuita, una carta di credito con pagamenti rateizzati, e una carta prepagata per acquistare online e nei negozi fisici.

Siccome non vogliamo dare informazioni e indicazioni imprecise, ecco l’esatta procedura per ottenere i coupon omaggio:

apri il conto nel sito web ufficiale di ING , usa il codice promo ING2024 e richiedi la carta di debito;

, usa il e richiedi la carta di debito; fai un acquisto usando la carta di debito e avrai il primo buono da 50 euro ;

; arriva in totale ad almeno 500 euro di spese entro il 29 novembre e avrai il secondo buono da 50 euro ;

entro il 29 novembre e avrai il ; mantieni attivo il tuo conto con almeno 200 euro finché non ti vengono inviati i coupon sull’email.

Quindi, caro risparmiatore, non c’è momento migliore per aprire il tuo Conto Corrente Arancio Più. Otterrai così i tuoi buoni Amazon e approfitterai dei vantaggi offerti da ING.