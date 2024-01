Apri il Conto Crédit Agricole: per te fino a 150€ di Buoni Amazon

Gestire il tuo denaro non è mai stato così conveniente. Apri il Conto Crédit Agricole! Grazie a questa soluzione non devi pagare nulla per la tenuta di questo conto corrente. Infatti, attivandolo oggi stesso hai incluso il Canone Zero. Inoltre, ti verrà assegnato un consulente dedicato pronto a rispondere a qualsiasi tua domanda, aiutarti nella gestione dei tuoi risparmi e risolvere qualsiasi dubbio. Infine, puoi ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon. Come averli tutti?

Semplice. Apri il conto online a questo link. Poi sottoscrivi la Carta Debit Visa. In questo modo ottieni i primi 50 euro all’apertura e con almeno una transazione tramite la tua nuova carta di debito collegata al conto. In più puoi avere fino a 100 euro di Buoni Amazon utilizzando regolarmente la carta per i tuoi acquisti e le tue spese. Niente male vero? Scopri tutte le funzionalità incluse in questo conto corrente all’avanguardia e di ultima generazione.

Conto Crédit Agricole: la gestione intelligente del tuo denaro

Apri il Conto Crédit Agricole ed entra anche tu a far parte di una comunità di utenti che gestisce il proprio denaro in maniera intelligente e smart. Infatti, grazie a questa soluzione hai tutto a portata di app. Disponibile al download su App Store e Google Play, è perfetta per gestire in modo intuitivo spese, acquisti, addebiti ricorrenti, bonifici bancari, carta di debito e/o di credito e tanto altro ancora.

Puoi addirittura richiedere e fissare un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato in pochi e semplici tap, evitando lunghe e snervanti attese al telefono. Puoi anche richiedere prodotti e quotazioni senza fatica e in tempi record. Questa app ti invia notifiche istantanee che ti permettono di rimanere aggiornato su tutti i movimenti del tuo conto. Infine, puoi addirittura pagare in tempo reale senza conoscere il codice IBAN del beneficiario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.