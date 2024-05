Carta VIABUY: la soluzione per i tuoi viaggi

La Carta Prepagata VIABUY offre una soluzione pratica e flessibile per chi desidera un conto online senza necessariamente avere un legame con una banca tradizionale. Questo conto dispone di un IBAN personale, permettendo agli utenti di gestire le loro finanze con facilità e sicurezza. Ecco una panoramica dei dettagli cruciali da conoscere:

Carta Prepagata VIABUY: Caratteristiche Principali

Conto VIABUY : Si comporta come un conto bancario, ma senza l’intermediazione di una banca tradizionale. Gli utenti hanno un IBAN personale lussemburghese e tedesco, oltre alla possibilità di gestire il conto da smartphone tramite un’app dedicata. L’intero saldo del conto è disponibile per pagamenti e trasferimenti bancari.

IBAN e Ricariche : VIABUY offre un IBAN associato al proprio conto online, che può essere usato per ricevere denaro o ricaricare la propria carta. Questa funzionalità rende il conto molto versatile, adatto sia a ricevere lo stipendio che a ricariche da parte di amici o familiari.

Tariffe : Per ottenere il conto VIABUY con la Debit Mastercard è prevista una quota di emissione una tantum di 69,90 euro .

: Per ottenere il conto VIABUY con la è prevista una quota di emissione una tantum di . Opinioni e Recensioni: La carta ha una valutazione di 3,3 su Trustpilot, con recensioni che evidenziano la sua capacità di rispondere in modo attivo ai feedback degli utenti.

Vantaggi

Senza Rischi di Indebitamento : Operando su base prepagata, il conto VIABUY elimina il rischio di indebitamento, non applica commissioni di scoperto e non è collegato direttamente ad altri conti bancari.

: Operando su base prepagata, il conto VIABUY elimina il rischio di indebitamento, non applica commissioni di scoperto e non è collegato direttamente ad altri conti bancari. Massima Flessibilità e Sicurezza: La carta può essere utilizzata per una varietà di scopi, inclusi acquisti online, pagamenti, e prelievi, garantendo contemporaneamente controllo totale sulla gestione delle spese.

Considerazioni

La Carta VIABUY si presenta come una scelta solida per chi cerca un conto flessibile con IBAN personale, ideale per gestire le proprie finanze senza dover passare per un’istituzione bancaria tradizionale. Tuttavia, è importante considerare le tariffe di emissione e le recensioni degli utenti per determinare se questo servizio si adatta alle proprie esigenze finanziarie.