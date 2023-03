Apri un conto Trade Republic: hai il 2% sulla liquidità non investita

Apri un conto su Trade Republic. Oggi hai la possibilità di ottenere un interesse annuo del 2% sulla tua liquidità non investita. In pratica depositi la somma che desideri e investi l’importo che vuoi. Ciò che resta ti frutta il 2% l’anno che ti viene versato ogni mese. Affidati alla più grande piattaforma di risparmio in Europa.

Guadagna in modo sicuro e trasparente il 2% annuo di interesse sulle somme non investite. Si tratta di un’occasione interessante per combattere l’inflazione e la svalutazione certa della moneta. Potrai gestire i tuoi risparmi come desideri dato che non ci sono vincoli. Deposita, preleva e investi quando vuoi e dove vuoi.

Tutto in estrema libertà grazie anche alla nuova piattaforma intuitiva disponibile per Android e iOS. Puoi anche sfruttare l’esperienza web per gestire i tuoi risparmi da computer o tablet. Entra nel mondo di Trade Republic e scopri tutti i vantaggi connessi a questo exchange di risparmio all’avanguardia e, soprattutto, completo.

Trade Republic: oltre 4600 piani di risparmio gratuiti

Scegli Trade Republic e accedi a tutte le sue funzionalità convenienti ed essenziali. Una volta aperto il conto gratuitamente su questa piattaforma avrai accesso a oltre 4600 piani di risparmio gratuiti. Sarà l’exchange a gestire automaticamente i tuoi investimenti in azioni, ETF o criptovalute.

Scegli l’opzione da acquistare e sulla quale vuoi investire. Decidi con che frequenza farlo selezionando una delle opzioni disponibili. Inserisci l’importo che desideri investire regolarmente. Tutto qui. Avrai così il tuo piano di investimento automatico senza costi aggiuntivi, completamente gratis.

Ovviamente hai anche a disposizione tantissime azioni ed ETF. Inoltre, puoi acquistare oltre 50 criptovalute tra le più diffuse e sicure al mondo. A ciò si aggiungono i derivati. Deposita i tuoi risparmi e dormi sonni tranquilli. Riceverai il 2% annuo di interesse sulla tua liquidità non investita con cadenza mensile con Trade Republic, l’istituto finanziario che garantisce i tuoi depositi fino a 100.000 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.