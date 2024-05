Apri il conto Credem Link e ottieni la carta di credito Ego Classic

Per chi cerca un corrente online che unisca comodità digitale e assistenza personalizzata, il conto Credem Link è la scelta perfetta. Con Credem Link, non solo offre un conto corrente a canone zero, ma permette anche richiedere la carta di credito Ego Classic, uno strumento versatile e sicuro per gestire le spese.

Cosa comprende il conto Credem Link Il conto Credem Link offre una gamma di servizi pensati per facilitare la gestione delle finanze personali Conto corrente online a canone zero: con un team di consulenti a disposizione, sia in filiale che da remoto. Carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard: gratuita il primo anno e poi a 1,5€ al mese. Puoi utilizzarla per prelievi e pagamenti in Italia e all’estero, anche con il tuo smartphone. Servizio di Internet Banking: accessibile sia da PC che tramite l’App Credem Mobile, per monitorare e gestire le tue finanze ovunque tu sia. Carta di credito Ego Classic Una volta aperto il conto Credem Link, è possibile richiedere la carta di credito Ego Classic, una carta progettata per offrire flessibilità e sicurezza. Tra le caratteristiche distintive: Modalità di rimborso flessibile: scegli tra rimborso a saldo o rateale (TAN 13,50%, TAEG 20,15%). Canone gratuito il primo anno: successivamente resta gratuito se le spese degli ultimi 12 mesi superano i 6.000€, altrimenti è di 39€. Tecnologia Chip&PIN: garantisce pagamenti sicuri in tutto il mondo. Assicurazione inclusa: protezione sugli acquisti effettuati con carta Ego in caso di furto entro 90 giorni dall’acquisto. Avvisi in tempo reale: ricevi un SMS gratuito ogni volta che usi la carta per importi superiori a 50€. Pagamenti digitali: utilizza Google Pay e Samsung Pay per pagare comodamente con il tuo smartphone. Personalizzazione: scegli tra 8 colori diversi ispirati alla natura, realizzati con inchiostro eco-friendly, al costo di 5€ una tantum Per conoscere l’offerta completa di Crédem Link clicca qui.