Apri il tuo conto entro il 30/05 e puoi ottenere fino a 100€ di cashback con Crédit Agricole

Per chi sta cercando un modo semplice e conveniente per gestire le finanze personali, il Conto Online di Crédit Agricole è la scelta perfetta. Con una vasta gamma di vantaggi e promozioni, questo conto online permette di avere tutto sotto controllo e di risparmiare.

Cashback e Buoni Regalo: vantaggi da non perdere

Aprendo online il conto entro il 30/05 inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo la Carta Debit Visa, è possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo utilizzando la carta.

Canone zero per i primi 9 mesi

Per chi apre un nuovo conto online, Crédit Agricole offre anche canone zero per i primi nove mesi. Ma non è tutto: chi ha meno di 35 anni, o chi accredita lo stipendio o la pensione sul conto , continuerà ad beneficiare del canone azzerato anche dopo.

Carta di debito Visa gratuita per 2 anni

La carta di debito Visa di Crédit Agricole è a canone zero per i primi due anni, offrendo una grande libertà di utilizzo. Puoi usarla per pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo. Inoltre, con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, puoi pagare direttamente dal tuo smartphone.

Grazie alle notifiche push dell’app è possibile monitorare le spese in tempo reale e, in caso di furto o smarrimento, è possibile bloccare o mettere in pausa la carta con un solo clic. Inoltre, con il servizio 3D Secure, gli acquisti online sono protetti da un codice personale.

Inoltre, Crédit Agricole offer carte di credito con opzione revolving per una libertà assoluta nella gestione delle spese. Grazie all’addebito posticipato, si potranno pagare tutti gli acquisti il 15 del mese successivo, pianificando meglio le proprie finanze.

App Crédit Agricole: la banca a portata di mano

L’app di Crédit Agricole permette di gestire il conto con facilità e sicurezza, con notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornato sui movimenti del tuo conto. L’app permette anche di effettuare pagamenti senza bisogno di conoscere l’IBAN del destinatario e permette di Modifica i limiti di spesa, attiva la carta per pagamenti online e all’estero, e visualizza il PIN direttamente dall’app.

Consulenza dedicata

Crédit Agricole mette anche a disposizione un consulente dedicato per il supporto nelle scelte finanziarie, sia in filiale che a distanza. Grazie a questo servizio personalizzato, potrai ricevere consigli e gestire le tue operazioni in totale autonomia.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.