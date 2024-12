Apri il tuo e-commerce con l’offerta Hostinger dedicata

Chi si occupa di e-commerce e chi è orientato ad aprire un nuovo store online non può non fare riferimento a WooCommerce. Si tratta, infatti, della soluzione più diffusa e completa cui liberi professionisti e aziende si rivolgono ogni giorno per la creazione e la gestione dei negozi online. Hostinger ha ancora attiva per pochi giorni un’offerta molto interessante per avere l’hosting WooCommerce con l’80% di sconto.

La soluzione più conveniente per avviare un e-commerce di successo

WooCommerce è la soluzione gratuita, semplice ed estremamente flessibile per creare un e-commerce in WordPress (il CMS più popolare al mondo). Hostinger mette a disposizione sconti fino all’80% per i suoi piani WooCommerce gestito con i quali avere un dominio gratuito, 100 indirizzi email gratuiti, certificati SSL illimitati e tutto il necessario per aprire e gestire al meglio uno store online.

Con i piani WooCommerce gestito di Hostinger si ha il principale vantaggio di evitare il processo di configurazione di un e-commerce e beneficiare fin da subito di tutti i vantaggi. In pochi click è possibile mettere online un e-commerce andando a personalizzarlo sotto tutti i punti di vista e poter caricare e modificare i prodotti in qualsiasi momento.

Inoltre con lo strumento basato sull’intelligenza artificiale integrato in ogni piano si ha la possibilità di creare descrizioni altamente competitive in grado di aumentare le conversioni. I piani WooCommerce gestito di Hostinger si basano su server dalle prestazioni eccellenti. Velocità, sicurezza e costanti aggiornamenti per offrire a tutti i propri clienti un e-commerce sempre impeccabile. Backup automatici, firewall e sistemi di protezione contro il traffico indesiderato, aggiornamenti regolari e uno scanner per evidenziare le vulnerabilità completano l’offerta per avere tutto il necessario per creare un e-commerce di successo.

Con WooCommerce si può creare qualsiasi negozio online aggiungendo qualsiasi metodo di pagamento, gestendo le spedizioni e accedendo a report e analisi dei dati efficaci per rendere più redditizio il proprio business. Il tutto a prezzi incredibilmente bassi.