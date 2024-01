Apri il tuo SelfyConto online gratuitamente se hai meno di 30 anni

Se hai meno di 30 anni e sei alla ricerca di un conto corrente online che semplifichi la gestione del denaro, SelfyConto di Banca Mediolanum potrebbe essere la soluzione ideale.

Con il canone azzerato per i giovani fino a 30 anni, questo conto offre un risparmio considerevole, particolarmente apprezzato da chi si avvicina al suo primo conto corrente.

SelfyConto: vantaggi esclusivi per i giovani

Il canone azzerato non è l’unico vantaggio di SelfyConto per i giovani. Le commissioni per il prelievo di denaro contante sono anch’esse azzerate, permettendoti di risparmiare sui costi aggiuntivi spesso associati alle operazioni bancarie tradizionali.

Inoltre, la carta di debito fornita è gratuita e sostenibile, realizzata al 100% in PVC riciclato. Se desideri una carta di credito o una prepagata, puoi ottenerle aggiungendo una piccola commissione extra.

I vantaggi di SelfyConto non si limitano all’età. Per tutti i titolari, le principali commissioni bancarie sono gratuite, inclusi bonifici, addebiti utenze, pagamento di bollettini (F23, F24, MAV e RAV), ricariche telefoniche, tutto senza costi aggiuntivi.

Aprire e chiudere il conto corrente SelfyConto è un processo facile e veloce, completamente online. Dimentica le lunghe code in banca e le complesse procedure burocratiche.

Tutto ciò di cui hai bisogno è un dispositivo, anche uno smartphone, i tuoi dati personali, un documento d’identità, il codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare.

SelfyConto è la migliore soluzione per coloro che desiderano un prodotto bancario veloce, pratico e soprattutto economico. Anche se hai più di 30 anni, potrai beneficiare di commissioni azzerate sui prelievi e sulle operazioni bancarie, aspetto che rende SelfyConto una scelta vantaggiosa per tutte le età.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.