Apri il tuo sito web nel 2026 con IONOS: è gratis per un intero anno

Ben 216 euro di sconto per aprire il tuo sito web, blog o e-commerce con il website builder AI di IONOS.
Il 2026 può essere l’anno giusto per dare finalmente forma alla tua idea online, che sia un sito web, un blog o persino un e-commerce. Se l’unica cosa che ti frena sono i costi elevati, dovrai ricrederti: grazie all’offerta IONOS, potrai accedere al website builder con tutte le sue funzionalità GRATIS per un intero anno. Ben 216 euro di sconto, per iniziare a costo zero. Ecco tutti i dettagli della promo.

Dominio incluso e Intelligenza Artificiale

Il website builder di IONOS è uno strumento pensato per chi non sa nulla di siti web, ma non vuole rinunciare a qualità e funzionalità per il proprio progetto. Il servizio, infatti, include tutto ciò che ti serve per partire immediatamente: un sito web personalizzato, dominio gratuito per il primo anno, perfino un indirizzo e-mail professionale. Potrai gestire tutto da un’unica interfaccia intuitiva. Inoltre, grazie all’editor visuale, non servono competenze di programmazione, perché ogni modifica è immediata e guidata.

Ma non è tutto, perché il website builder di IONOS integra anche l’Intelligenza Artificiale. Con il generatore di siti web crei una struttura completa in pochi passaggi, ma ci soon anche strumenti AI per la generazione di testi, SEO, immagini e palette colori, che ti aiutano a ottenere un risultato professionale nel giro di pochissimi minuti.

Non manca la possibilità di aggiungere un negozio online, con diverse opzioni di pagamento e spedizione. C’è anche l’assistenza dedicata: un consulente personale è sempre disponibile per supporto individuale. In tutto ciò, sul tuo sito web non ci sarà alcuna pubblicità.

L’offerta IONOS è chiara: un anno gratis, 216 euro di risparmio e dominio incluso, tutto il necessario per avviare il tuo progetto. Approfitta della promozione IONOS e lancia oggi stesso il tuo sito web, blog o e-commerce.

