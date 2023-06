Apri la partita IVA con Flextax: ecco perché

Avviare un’attività in proprio e ottenere una partita IVA è diventato un processo più semplice con l’introduzione di FlexTax.

Questo servizio di assistenza fiscale completo e avanzato offre una gamma di funzionalità a supporto dei liberi professionisti.

FlexTax, inoltre, estende i suoi servizi ai “nuovi” liberi professionisti agevolando l’apertura della loro partita IVA.

Sebbene il servizio sia principalmente digitale, i clienti possono anche contattare telefonicamente i consulenti FlexTax per ulteriore assistenza.

Per utilizzare appieno il pacchetto completo, è necessario attivare il piano Plus. Questo piano prevede un canone annuo di 279 euro più IVA.

La quota di abbonamento comprende servizi come l’assistenza per la dichiarazione dei redditi, la fatturazione elettronica e una serie di altri servizi vantaggiosi.

I vantaggi di aprire una partita IVA con FlexTax

Optare per un team di consulenti qualificati e prontamente disponibili attraverso i canali online, e utilizzare una piattaforma che garantisca l’implementazione della fatturazione elettronica e diversi strumenti di gestione della contabilità, è senza dubbio la scelta ideale.

Inoltre, selezionando FlexTax, gli individui hanno la possibilità di usufruire dei seguenti vantaggi:

dichiarazione dei redditi annualmente;

annualmente; elaborazione degli F24 e delle relative quietanze;

e delle relative quietanze; assistenza fiscale sia telefonica che digitale.

Se sei un libero professionista, FlexTax offre un piano completo che include il processo per ottenere una partita IVA e tutte le procedure associate.

Il costo annuale per questo servizio è di soli 279 euro più IVA. Questa spesa è davvero minima rispetto alle tariffe praticate dai commercialisti “tradizionali”, che non prevedono la comodità di una piattaforma online sempre disponibile o l’assistenza del ticket-based support.

È importante ricordare che è disponibile una versione gratuita di FlexTax. Il piano base, nello specifico, non prevede alcun pagamento ma è presente comunque l’assistenza fiscale con un limite di 10 ticket all’anno.

Questa può essere una grande opportunità per familiarizzare con la piattaforma. Per informazioni complete sul servizio e per registrarti ai fini IVA con FlexTax, visita il sito Web ufficiale cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.