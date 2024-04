Apri ora SelfyConto e ottieni canone gratis per un anno

SelfyConto è il conto corrente online di Mediolanum che ti permette di pagare, investire e gestire denaro in modo semplice e veloce. Lo gestisci facilmente anche da smartphone, tramite l’app disponibile per Android e iOS, oltre che da homebanking con il PC e inoltre ti offre un canone gratis per un anno intero, oppure fino al compimento dei 30 anni. Scopriamo cosa offre nel dettaglio.

SelfyConto: tutti i dettagli dell’offerta Mediolanum

SelfyConto è un conto corrente innovativo, pensato per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, dai giovani agli adulti. Il canone zero è valido per tutti il primo anno e per i giovani under 30 fino al loro compimento dei 30 anni. Successivamente la quota mensile è di 3,75€ al mese ma potrai azzerarla se sottoscrivi un prodotto finanziario della banca.

A ciò si aggiungono le normali operazioni bancarie, come i bonifici SEPA, gli addebiti per le utenze, modelli F23, F24, MAV e RAV, completamente gratuite e senza alcuna commissione aggiuntiva.

Con SelfyConto scegli anche la carta di pagamento MasterCard che preferisci. Il conto corrente può infatti essere collegato a:

Carta di debito : gratis e con assicurazione multirischi inclusa che tutela i tuoi acquisti effettuati in tutto il mondo.

: gratis e con assicurazione multirischi inclusa che tutela i tuoi acquisti effettuati in tutto il mondo. Carta di credito : ti permette di pagare a rate, per gli acquisti da 250€ a 2400€, senza presentare alcun documento. Inoltre ha anche un plafond a partire da 1500€ e un canone di 12€ l’anno.

: ti permette di pagare a rate, per gli acquisti da 250€ a 2400€, senza presentare alcun documento. Inoltre ha anche un plafond a partire da 1500€ e un canone di 12€ l’anno. Carta prepagata: ricaricabile all’istante tutti i giorni della settimana direttamente dal conto per tutte le tue spese, sia online che nei negozi.

Ovviamente le gestisci dall’area privata sia per impostare i limiti periodici, che per bloccarle o sbloccarle con pochi tocchi, ma anche vedere il PIN se lo hai dimenticato. I prelievi sono gratuiti sia in Italia che all’estero, in qualsiasi ATM.

SelfyConto è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente moderno, flessibile e conveniente. Aprilo ora e scopri il mondo di servizi finanziari che Mediolanum ha da offrire!