Apri SelfyConto e goditi zero spese e un interesse lordo del 5%

Stai cercando un conto corrente privo di commissioni mensili e con interessi che possono incrementare seriamente i tuoi risparmi? Tutto ciò lo offre SelfyConto.

Si tratta di una soluzione di conto online innovativa a zero spese e con la possibilità di ottenere un tasso di interesse lordo annuo del 5% per sei mesi se decidi di vincolare il tuo denaro.

SelfyConto: una banca che segue il tuo ritmo

Niente più lunghe code agli sportelli delle filiali e fastidiosa burocrazia. SelfyConto ti consente di gestire il tuo denaro in modo semplice, intuitivo e, soprattutto, personalizzato. Tramite la piattaforma online puoi inviare bonifici e pagamenti in tempo reale, controllare il tuo saldo quando vuoi e investire in modo sicuro e facile.

SelfyConto non è un semplice conto corrente, poiché offre diversi vantaggi esclusivi. Puoi personalizzare la tua esperienza optando tra differenti interfacce e funzionalità, e accedere a un marketplace di prodotti e servizi selezionati.

È anche presente l’app Mediolanum che, oltre a essere facile da usare, ti consente di gestire tutto in modo rapido e sicuro.

Per quanto riguarda la sicurezza, vengono usati i più avanzati sistemi di protezione di dati di accesso e denaro. Poi c’è l’aspetto della convenienza, con un canone mensile gratuito, assenza di commissioni su bonifici e pagamenti, e il tasso di interesse annuo lordo del 5%.

