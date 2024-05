Apri SelfyConto e vinci fantastici premi (anche uno smartphone!)

È in corso una nuova operazione a premi sul sito ufficiale di Banca Mediolanum: i clienti che apriranno il conto online SelfyConto entro il 31 maggio, e accrediteranno lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre, riceveranno in regalo il nuovo Samsung Galaxy A25 o in alternativa una Xbox Series S, uno smartwatch del marchio Garmin, un Buono Regalo Amazon del valore di 150 euro, un paio di auricolari AirPods della Apple oppure un monitor intelligente Samsung da 27 pollici. Puoi aderire all’offerta su questa pagina di Banca Mediolanum.

Come vincere un Samsung Galaxy A25 grazie a SelfyConto

Per vincere un Samsung Galaxy A25 o uno degli altri premi in regalo è sufficiente aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 31 maggio, perfezionando il contratto per la data del 7 giugno. Dopodiché, occorre procedere con l’accredito dello stipendio o della pensione entro il prossimo 7 settembre. Se non si ha una busta paga né la pensione, è necessario effettuare spese di valore pari o superiore a 500 euro per tre mesi consecutivi.

SelfyConto è uno dei migliori conti online disponibili al momento in Italia. Propone un canone gratuito del conto per i primi dodici mesi, che si estende fino al compimento dei trent’anni per tutti gli under 30. In più offre prelievi gratuiti in tutti i Paesi dell’Unione europea, Italia compresa ovviamente, senza alcun limite nel numero delle operazioni. A tutto questo si aggiungono poi una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard e le principali operazioni bancarie gratuite come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV e RAV.

Puoi aprire il conto corrente SelfyConto direttamente online sulla pagina dedicata di Banca Mediolanum. Per aderire all’offerta ricordiamo che c’è tempo fino al 31 maggio.