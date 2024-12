Apri un conto Credit Agricole: vantaggi e buoni regalo per te e i tuoi amici

Devi aprire un nuovo conto e stai cercando quello con le condizioni più vantaggiose? La tua attuale banca ha modificato i costi o sono cambiate le tue esigenze e hai nuove necessità a cui far fronte? Qualunque sia la situazione che stai vivendo Credit Agricole mette a disposizione un conto a canone 0 al quale sono associati tantissimi vantaggi, tra cui la possibilità di ricevere fino a 150€ di buoni regalo.

Tutti i vantaggi del conto Credit Agricole

Partiamo dalle condizioni del conto Credit Agricole. Il conto può essere aperto comodamente online in pochi passaggi e durante la procedura si ha la possibilità di scegliere una filiale di riferimento nella quale si avrà un consulente dedicato a cui rivolgersi anche a distanza. Il conto Credit Agricole prevede poi un canone senza costi fissi per coloro che hanno meno di 35 anni, accreditano sul conto lo stipendio o la pensione, hanno dei titoli o un patrimonio di almeno 5000€.

Insieme al conto c’è la carta di debito Credit Agricole Visa con la quale fare acquisti online in totale sicurezza e prelievi in Italia e all’estero. La carta è gestibile, come tutto il conto, tramite l’app mobile e inoltre consente di impostare limiti di utilizzo giornalieri o mensili. Ma le offerte e i vantaggi non finiscono qui. Oltre a poter richiedere la carta American Express gratuitamente per un anno o accrescere i risparmi grazie al Conto Deposito con tassi annui lordi fino al 3,50%, Credit Agricole premia i propri clienti con una serie di buoni regalo:

25€ di buono regalo per ogni amico che apre un conto online fino a un massimo di 150€ (6 amici)

25€ e 50€ di buoni regalo per ogni persona che apre il conto

Il tutto viene gestito comodamente tramite app. Dal proprio profilo online, infatti, si avrà la possibilità di condividere il proprio codice promozionale così che amici, parenti e colleghi possano aprire il conto Credit Agricole e usufruire a loro volta dei buoni regalo e delle condizioni vantaggiose previste per il conto e la carta associata.