Apri un conto Fineco, investi e ricevi buoni Amazon

Investire i propri soldi può essere un’arma a doppio taglio. Per fortuna esistono banche come Fineco che ti offrono una gamma completa di soluzioni di investimento. Aprendo un conto corrente Fineco online, oltre ai vantaggi, se trasferisci i tuoi investimenti fino al 30 aprile 2024 puoi ricevere dei buoni Amazon.

Con un conto Fineco puoi investire da solo o con un consulente personale

Il conto Fineco ti permette di accedere a tantissimi benefici: hai bonifici in Italia gratuiti e illimitati, pagamento semplificato per utenze, bollettini, ricariche, MAV, F24 e tanto altro. Puoi prelevare e versare senza la carta, mentre con Fineco Pay invii o raccogli denaro tramite SMS o WhatsApp.

Insomma, Fineco è un modo veramente smart e innovativo per gestire le tue finanze. E una volta aperto il conto puoi iniziare ad investire in autonomia, sfruttando la piattaforma online per operare su Fondi, ETF, Azioni e altri prodotti finanziari con commissioni a zero o comunque molto vantaggiose, oppure farti aiutare da un Personal Financial Advisor, che ti guiderà nella creazione di un piano d’investimento personalizzato, monitorato costantemente.

Scegliere Fineco significa affidarsi a una delle realtà bancarie più solide d’Europa, capace di offrirti un’esperienza di investimento unica, supportata da tecnologia all’avanguardia e consulenti esperti. Puoi tenere sotto controllo ogni cosa tramite l’app dedicata, sia i movimenti del tuo conto sia la piattaforma di investimenti e trading, tutto comodamente dal tuo smartphone.

Per questi motivi, se vuoi avere un partner affidabile per raggiungere i tuoi obiettivi con serenità e sicurezza, Fineco è la scelta giusta. Visita ora il sito, scopri di più e apri il conto completamente online. In questo modo potrai dare finalmente una svolta al tuo futuro finanziario.