Se anche Aranzulla ha paura dell'AI

L’intero comparto dell’editoria rischia di essere messo in crisi da tecnologie come AI Overview di Google, che si appropriano dei contenuti pubblicati per farne una spremuta pronta da bere, riducendo i clic veicolati verso i siti di origine. Un problema di cui si discute da tempo, che il motore di ricerca ha provato in tutti i modi a negare, anche se i numeri parlano chiaro. Ora la denuncia è mossa da quella che, per definizione e meriti acquisiti sul campo, è una delle voci più autorevoli del web italiano: Salvatore Aranzulla.

25% di traffico in meno con l’arrivo dell’AI

In un’intervista concessa a Fanpage, l’imprenditore afferma che il suo sito ha subito un calo del traffico pari al 25% da quando l’intelligenza artificiale è entrata in azione. A qualcuno, magari non messo altrettanto bene in termini di posizionamento SEO, è andata anche peggio. La responsabilità è attribuita anche a tecnologie come Gemini, la nuova AI Mode (sempre di bigG) e ChatGPT.

E per chi online ci lavora, una contrazione delle visite si traduce inevitabilmente in una diminuzione degli introiti: meno clic in ingresso, meno pubblicità, meno risorse disponibili per mantenere operativo un progetto editoriale in modo sano e longevo.

Aranzulla può vivere di rendita, altri no

Aranzulla, che dice di gestire un team composto da 45 collaboratori, può contare su quella che definisce una struttura snella : nessuna sede e autori freelance. Andrebbero poi fatte valutazioni di altro tipo sulla sostenibilità di un modello che poggia esclusivamente o quasi sul precariato, diffuso a macchia d’olio sul web.

Il problema non è per me. Se chiudiamo amen. Vivrò di rendita con i soldi accumulati negli ultimi 20 anni.

Chissà se l’intelligenza artificiale sarà in grado di spiegare ad Aranzulla l’unica cosa che ha confessato di non sapere: come risolvere un problema con la domotica di Bticino.