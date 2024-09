Arch Linux collaborerà con Valve per lo sviluppo del sistema

Con un annuncio importante, Arch Linux comunica ufficialmente che collaborerà direttamente con Valve nello sviluppo delle sue distribuzioni, nello specifico in ambiti che mirano ad affrontare delle aree critiche con un notevole impatto nelle varie distribuzioni, a vantaggio sia degli utenti ma anche degli sviluppatori stessi.

Arch Linux e Valve annunciano ufficialmente una collaborazione ufficiale

La collaborazione tra Arch Linux e Valve riguarda nello specifico il supporto per due importanti iniziative: l’azienda di Gabe Newell contribuirà a sviluppare un’infrastruttura di servizi di build e la creazione di un’enclave per la firma sicura. In questo modo, gli sviluppatori della distribuzione Linux avranno la possibilità di concentrarsi meglio proprio su questi settori essenziali del sistema, senza dipendere dai collaboratori volontari, che limitano fortemente lo sviluppo del progetto.

“Questa opportunità ci consente di affrontare alcune delle più grandi sfide in sospeso che ci troviamo ad affrontare da un po’ di tempo. La collaborazione accelererà i progressi che altrimenti richiederebbero molto più tempo per essere raggiunti e alla fine ci sbloccherà dal perseguire finalmente alcuni dei nostri sforzi pianificati”.

Dichiara il capo del progetto Arch Linux.

Valve collaborerà allo sviluppo come freelance e, considerato il rapporto che esiste tra le due realtà, questo tipo di notizia non è poi così inaspettata. La distribuzione sviluppata per Steam Deck da Valve, vale a dire SteamOS 3.0, è infatti basata proprio sulla distribuzione Arch Linux.

I progetti finanziati da Valve confluiranno nei consueti flussi di lavoro per una maggior partecipazione della comunità, con nuovi RFC (Request for Comment) che riguarderanno qualsiasi futura modifica importante, in modo da garantire un maggior coinvolgimento. I cambiamenti riguarderanno anche le liste di posta elettronica e la pianificazione dettagliata per quanto riguarda i repository GitHub, in modo da fornire una maggiore trasparenza e un approfondimento più dettagliato per quanto riguarda il lavoro previsto.

Chi volesse saperne di più, può anche consultare l’annuncio ufficiale di Arch Linux.