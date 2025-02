Archivia i tuoi file multimediali in modo sicuro senza occupare spazio sul computer

Fotografi, grafici e videomaker si ritrovano ogni giorno a dover lavorare su file di grandi dimensioni che, giocoforza, vanno ad occupare un quantitativo di spazio importante sui dispositivi. Esiste però un modo per evitare che questi file finiscano per esaurire la memoria disponibile, ad esempio, sul computer: utilizzare un servizio di cloud storage.

Una delle migliori scelte attualmente disponibili sul mercato è pCloud, servizio di archiviazione cloud affidabile con sede in Svizzera. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la protezione della privacy grazie alle leggi svizzere (le più severe riguardo ai dati personali), l’accesso ai file su qualsiasi dispositivo e l’utilizzo di una crittografia di alto livello.

I piani a vita di pCloud sono in offerta a partire da 199 euro invece di 299 euro, con sconti fino al 37% e una garanzia di rimborso di 14 giorni.

Archiviare i file multimediali in sicurezza con pCloud

L’utilizzo di un servizio di cloud storage affidabile come pCloud consente di archiviare foto, video e altri contenuti multimediali di grandi dimensioni in uno spazio cloud, senza dunque occupare spazio prezioso sul computer. Al di là di questo, pCloud si dimostra una piattaforma utile anche per numerose funzionalità extra, tra cui:

Accesso ai file su qualunque dispositivo : con pCloud è possibile effettuare l’accesso ai propri file su qualunque dispositivo in uso.

: con pCloud è possibile effettuare l’accesso ai propri file su qualunque dispositivo in uso. Condivisione sicura : i professionisti come videomaker e fotografi possono condividere cartelle e progetti di lavoro con i loro clienti o collaboratori, senza avere più la necessità di passare per l’invio di file allegati pesanti.

: i professionisti come videomaker e fotografi possono condividere cartelle e progetti di lavoro con i loro clienti o collaboratori, senza avere più la necessità di passare per l’invio di file allegati pesanti. Riproduzione video nello spazio cloud: il servizio in questione integra un player multimediale proprietario che consente di riprodurre video e foto direttamente all’interno dello spazio cloud, senza aver bisogno di scaricare i contenuti sul computer.

A conti fatti, dunque, pCloud è una soluzione ideale per tutti coloro che lavorano nel settore multimediale e vogliono archiviare i propri file in modo pratico e sicuro.